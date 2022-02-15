Звернення трьох президентів опублікувала речниця Леоніда Кучми. Мовиться про гарантії безпеки, які надали Україні після приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Президенти нагадали про "урочисті обіцянки" супердержав

Президенти зазначили, що надання гарантій безпеки стало умовою добровільної відмови України від її ракетно-ядерного потенціалу.

На той час він (ядерний потенціал України – 24 канал) був третім у світі, переважаючи потенціали Франції, Великої Британії та КНР. Тепер Україна може згадувати урочисті обіцянки "великої четвірки" хіба що як знущання,

– мовиться у зверненні.

Україні загрожує економічна блокада

Автори документа наголосили, що у 2014 році Росія зруйнувала територіальну цілісність України. Зараз же небезпека чатує на нашу державу з 3 сторін. Україні також загрожує економічна блокада – енергетична з півночі та морська – з півдня.

Неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована, як один із пунктів Будапештського меморандуму. Що ж ми чуємо у відповідь на такі дії від учасників угоди, на чий захист і на чию рішучість ми маємо розраховувати? Тільки заклики до їхніх громадян та дипломатів тікати з небезпечної України якнайшвидше,

– додали президенти.

Кучма, Ющенко та Кравчук згадали і про санкції, які обіцяють західні держави проти Росії. Проте, зауважують вони, про "Північний потік-2", відключення від SWIFT конкретики нема.

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Час довести, що Будапештський меморандум – не обман

Сьогодні вирішальний момент, коли можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним і сміливим. Так доведіть свою справжню силу,

– зазначили у зверненні.

Президенти впевнені, що зараз на кону – не лише доля України, а й безпеки всього світу. Вони закликали піти на ті кроки, які можуть зупинити агресора.

Що відомо про Будапештський меморандум: