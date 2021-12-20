Про це секретар РНБО розповів в інтерв'ю. Він зазначив, що через це Росія має можливості зараз шантажувати весь світ.

Актуально Усі будуть залучені, – Данілов розповів, що прописано у Плані оборони України

У 1994 році нас обманули, – Данілов

У 94-му році, коли нас, вибачте, обманули, коли ядерні боєголовки забрали. Передали їх куди – США домовилися, що їх забирає Росія,

– наголосив Данілов.

Під шантаж Росії зараз потрапили і Сполучені Штати. Росія відмовилась надавати Вашингтону гарантії про ненапад на Україну, прикриваючись саме Будапештським меморандумом. Саме тому Данілов каже, що необхідна компенсація.

Україна має отримати компенсацію

Я вже не кажу про те, що жодної компенсації адекватної грошової зроблено не було. І ми сьогодні потребуємо допомоги, саме зброї захисту,

– додав секретар РНБО.

До теми Для чого Росія згадала про Будапештський меморандум

Чому Росія апелює до Будапештського меморандуму:

У 1994 році між Україною, США, Великою Британією та Росією був підписаний Будапештський меморандум.

Україна відмовилась від ядерної зброї, а країни-підписанти зобов'язались гарантувати її безпеку.

Росія, стягнувши війська до українського кордону, вважає, що гарантій про ненапад вона давати не має. Адже всі гарантії, мовляв, вже зафіксовані у 1994 році.

Дивіться про те, як НАТО починає переговори з Москвою у WTF: