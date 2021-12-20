Об этом секретарь СНБО рассказал в интервью. Он отметил, что Россия имеет возможности сейчас шантажировать весь мир.

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В 1994 году нас обманули, – Данилов

В 94-м году, когда нас, извините, обманули, когда ядерные боеголовки забрали. Передали их куда – США договорились, что их забирает Россия,

– подчеркнул Данилов.

Под шантаж России сейчас попали и Соединенные Штаты. Россия отказалась предоставлять Вашингтону гарантии о ненападении на Украину, прикрываясь именно Будапештским меморандумом. Именно поэтому Данилов говорит, что необходима компенсация.

Украина должна получить компенсацию

Я уже не говорю о том, что никакой компенсации адекватной денежной сделано не было. И мы сегодня нуждаемся в помощи, именно оружии защиты,

– добавил секретарь СНБО.

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Почему Россия апеллирует к Будапештскому меморандуму:

В 1994 году между Украиной, США, Великобританией и Россией был подписан Будапештский меморандум.

Украина отказалась от ядерного оружия, а страны-подписанты обязались гарантировать его безопасность.

Россия, стянув войска к украинской границе, считает, что гарантий о ненападении она давать не должна. Ведь все гарантии, мол, уже зафиксированы в 1994 году.

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