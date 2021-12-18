Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что все гарантии его страна предоставила еще в 1994 году. Тогда был подписан Будапештский меморандум.

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Рябков подчеркнул, что требование о предоставлении гарантий относительно ненападения на Украину вызывает у России "естественное отторжение".

Они требуют от нас некоторых мер на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение как на самом деле, так и по форме такого рода требования,

– заявил Рябков.

По словам политика, именно в Будапештском меморандуме говорится о безопасности для Украины как неядерного государства.

"Тогда Россия была другим государством"

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что подписание Будапештского меморандума было обманом для Украины. В первую очередь это – "заслуга" России.

Макфол напомнил, что, согласно тексту меморандума, Украина должна от других союзников получить такую ​​помощь, которая сделала бы невозможным нарушение меморандума.

По словам экс-посла, Украине нужно думать, как защитить себя другими путями. Потому что говорить о Будапештском меморандуме – это плохая идея. Россия тогда еще была другим государством.

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