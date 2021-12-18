Все изменилось не к лучшему, – Рябков

Отношения Москвы и Вашингтона очень ухудшились. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если привлекать к ним другие страны, мы просто утопим это все в дебатах и словоблудии,

– считает российский чиновник.

Он подчеркнул, что такой ситуации в отношениях с США раньше еще не было. "Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, – не к лучшему. Пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отказаться от собственных шаблонов", – добавил Рябков.

В США придерживаются другого мнения

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут вести переговоры по "гарантиям безопасности" только с Россией. К этому Вашингтон хочет привлечь европейских партнеров. Иначе любые разговоры невозможны.

Что известно о циничном требовании Москвы

Россия требует, чтобы НАТО не брала в свой состав Украину. 17 декабря российский МИД обнародовал проект договоров с США и Альянсом. В документах говорится о том, что Москва и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех районах, откуда могут поражать территории сторон. Кроме того, Россия хочет, чтобы Нато отказалось от любой военной деятельности в Украине, на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Обратите внимание! Ранее президент США Джо Байден отказал российскому коллеге Владимиру Путину в требовании предоставить гарантии нерасширения НАТО. Он подчеркнул, что это будет решать исключительно Альянс, а не третьи стороны. В то же время Москва пригрозила "угрозой широкомасштабной войны в Европе".

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