Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире 24 канала. То, что начиналось в воображении европейских дипломатов почти как шутка, теперь превратилось в четкий, документально подтвержденный нарратив России.

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По словам Краева, Россия уже довольно долго развивает целую серию отдельных вопросов, которые являются абсолютно "дикими" и не могут быть воплощены. Однако при этом Кремль может ими торговать.

Как рассказал исследователь, за отказ от такого нарратива Россия может требовать абсолютно четких политических, экономических или безопасностных преимуществ.

Таким образом, россияне, условно говоря, создают себе дополнительный козырь для переговоров, а кроме того и дополнительную тему. Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Краев также предположил, что Запад точно отвергнет ультиматум России относительно принятия Украины в НАТО. Более того, такие заявления и не должны обсуждать ни в одном формате.

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