Соответствующее заявление обнародовали в Североатлантическом альянсе 17 декабря. В частности эту позицию высказал генсек альянса Йенс Столтенберг.
К теме "Украине летальное оружие, а Путина наказать": в Сенате США выступили в поддержку Киева
Генсек НАТО заявил, что с Украиной будут вести консультации
Мы четки в том, что любой диалог с Россией должен учитывать обеспокоенность НАТО относительно действий России, будет базироваться на ключевых принципах и документах по европейской безопасности и будет происходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО такими как Украина,
– заявили в НАТО.
Там также пояснили, что союзники Альянса дали четко понять – если Россия предпримет конкретные шаги для снижения напряженности, то Альянс готов работать над "укреплением мер доверия".
Однако в НАТО пояснили, что "любая дальнейшая агрессия против Украины имела бы значительные последствия и была бы дорогой" для Кремля. В Альянсе также пояснили, что поддерживают право стран определять собственное будущее и свою внешнюю политику без вмешательства извне. Отношения НАТО с Украиной – "это вопрос, касающийся исключительно Украины и 30 союзников".
Коротко о войсках России у границы Украины
- Россия начала стягивать войска к границе с Украиной в конце октября. Впоследствии это подтвердила Украина. В частности в разведке рассказали, что Кремль может напасть в январе – феврале 2021 года.
- У Путина заявили, что якобы обеспокоены из-за расширения НАТО на восток, ведь видят угрозы в учениях НАТО вблизи границ России. Президент России хочет юридических гарантий о нерасширении альянса на восток.
- Джо Байден заявил, что об этом речи не идет. В частности президент США заверил в разговоре с Владимиром Зеленским, что отказал требованиям Путина в отношении Украины в НАТО.
- 17 декабря в НАТО призвали Россию отвести войска от границ. Также там призвали начать переговоры, ведь Альянс беспокоит неспровоцированное и неоправданное наращивание российской военной мощи на границах Украины.
- Кроме этого, Владимир Зеленский заявил, что благодарит страны-члены ЕС и НАТО за поддержку Украины в борьбе с Россией. Президент уверен, что действия партнеров "помогут предотвратить худший сценарий".
Заявление СНБО о количестве войск России на границе – смотрите видео