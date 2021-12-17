Инициативу выдвинула сенатор Джин Шахин, которая является членом украинского кокуса в Сенате. К соответствующей резолюции побудило наращивание российских войск на границе с Украиной. Также документ инициировали из-за увеличения напряженности на фоне опасений военного вторжения России в Украину.
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Двухпартийная резолюция призвана стать ясным посланием в поддержку Украины и решительным осуждением усиления агрессии Путина,
– заявила Шахин.
Сенатор подчеркнула, что продолжающиеся агрессивное поведение России и провокации "только укрепляют решимость США поддерживать Украину и ее суверенитет".
США наблюдает
Соавтор проекта резолюции сенатор-республиканец из Техаса Джон Корбин твердо заявляет, что Путин должен знать: США наблюдает за ситуацией.
Путин должен знать, что Америка наблюдает за ситуацией. И демократы, и республиканцы согласны с тем, что эта агрессия должна прекратиться,
– сказал сенатор.
Он считает, что прекратить агрессию России можно, оказав летальную помощь для укрепления вооруженных сил Украины. Также необходимо подтверждать единство США с европейскими союзниками, а также привлечь Путина к ответственности за его бандитские действия.
Помощь США Украине
- 15 декабря Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год, предусматривающий, что Украина получит 300 миллионов долларов. За бюджет проголосовали после нескольких недель задержки, его должен подписать президент Джо Байден.
- Также Сенат США зарегистрировал проект о 450 миллионах долларов военной помощи Украине. Кроме того, в нем говорится о наложении немедленных санкций на оператора "Северного потока-2".
- Сенаторы США выступили за предоставление Украине оружия для сдерживания российской агрессии. Они также хотят признать Россию государством-спонсором терроризма. В Сенате США представили закон о гарантировании автономии Украины путем усиления ее обороны. Его наработали на фоне российской угрозы возле наших границ.
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