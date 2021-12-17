Инициативу выдвинула сенатор Джин Шахин, которая является членом украинского кокуса в Сенате. К соответствующей резолюции побудило наращивание российских войск на границе с Украиной. Также документ инициировали из-за увеличения напряженности на фоне опасений военного вторжения России в Украину.

К теме Российский суд только подтвердил, что Россия – не посредник, а агрессор для Украины, – США

Двухпартийная резолюция призвана стать ясным посланием в поддержку Украины и решительным осуждением усиления агрессии Путина,
– заявила Шахин.

Сенатор подчеркнула, что продолжающиеся агрессивное поведение России и провокации "только укрепляют решимость США поддерживать Украину и ее суверенитет".

США наблюдает

Соавтор проекта резолюции сенатор-республиканец из Техаса Джон Корбин твердо заявляет, что Путин должен знать: США наблюдает за ситуацией.

Путин должен знать, что Америка наблюдает за ситуацией. И демократы, и республиканцы согласны с тем, что эта агрессия должна прекратиться,
– сказал сенатор.

Он считает, что прекратить агрессию России можно, оказав летальную помощь для укрепления вооруженных сил Украины. Также необходимо подтверждать единство США с европейскими союзниками, а также привлечь Путина к ответственности за его бандитские действия.

Помощь США Украине

Вас может заинтересовать, что думает Байден о размещении войск США в Украине: смотрите видео