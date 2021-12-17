Ініціативу висунула сенаторка Джин Шахін, яка є членом українського кокусу в Сенаті. До відповідної резолюції спонукало нарощування російських військ на кордоні з Україною.Також документ ініціювали через збільшення напруженості на тлі побоювань військового вторгнення Росії в Україну.

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Двопартійна резолюція покликана стати ясним посланням на підтримку України і рішучим засудженням посилення агресії Путіна,
– заявила Шахін.

Сенаторка наголосила, що агресивна поведінка Росії і провокації, які тривають "тільки зміцнюють рішучість США підтримувати Україну та її суверенітет".

США спостерігає

Співавтор проєкту резолюції сенатор-республіканець з Техасу Джон Корбін твердо заявляє, що Путін повинен знати: США спостерігає за ситуацією.

Путін повинен знати, що Америка спостерігає за ситуацією. І демократи, і республіканці згодні з тим, що ця агресія має припинитися,
– сказав сенатор.

Він вважає, що припинити агресію Росії можна, надавши летальну допомогу для зміцнення збройних сил України. Також необхідно підтверджувати єдність США з європейськими союзниками, а також "притягнути Путіна до відповідальності за його бандитські дії".

Допомога США Україні

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