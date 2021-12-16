Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що сенат США зареєстрував "Акт гарантування суверенітету України шляхом посилення її оборони". Цей проєкт є дуже важливим для української сторони.

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Документ містить заходи, які мають стримати Путіна (Володимира Путіна – 24 канал) від агресії проти України. Підкреслюю – не чекати, поки російські війська вторгнуться на нашу територію, а попередити цю небезпеку,
– наголосив Вітренко.

Які заходи мають врегулювати ситуацію

  • Надання Україні 450 мільйонів доларів допомоги. А ще – додатково 100 мільйонів. Ці гроші мають витратити на низку критичних речей. Зокрема, протиповітряну оборону та протикорабельні ракети;
  • Координація зусиль Держдепу та Міноборони США з союзниками.
  • Надання Україні ключових систем та потужностей.
  • Збільшення фінансування міжнародної військової освіти та підготовки для українських офіцерів. Посилення співпраці між українською та американськими арміями.
  • Посилення ченних обмеження щодо військового співробітництва США і Росії, допоки Путін не припинить окупацію української території.
  • Санкції проти "Північного потоку-2".

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