У Брюсселі Зеленський нагадав, що санкційна політика "після" вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Зупинити військовий конфлікт на Донбасі можуть попереджувальні кроки.
Зауважте ЄС розглядає 5 шляхів відповіді на агресію Росії, але є лише один, – Зеленський
Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до ймовірної ескалації, і тоді, мені здається, ймовірної ескалації, може, й не буде,
– зауважив Зеленський.
Український лідер наголосив, що Євросоюз розглядає 5 шляхів відповіді на російську агресію.
Водночас в України нема 5 реакцій, а є лише одна – "ми її продемонстрували 2014 року, коли захищали свою територію зі зброєю у руках".
Зеленський зустрівся з Шольцем та Макроном
- Український лідер у Брюсселі зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
- Пріоритетом розмови стало врегулювання ситуації на Донбасі.
- Політики закликали Росію відновити конструктивну роботу у межах нормандського формату.
Зеленський приїхав у Брюссель: перші кадри