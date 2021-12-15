У Брюсселі Зеленський нагадав, що санкційна політика "після" вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Зупинити військовий конфлікт на Донбасі можуть попереджувальні кроки.

Зауважте ЄС розглядає 5 шляхів відповіді на агресію Росії, але є лише один, – Зеленський

Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до ймовірної ескалації, і тоді, мені здається, ймовірної ескалації, може, й не буде,

– зауважив Зеленський.

Український лідер наголосив, що Євросоюз розглядає 5 шляхів відповіді на російську агресію.

Водночас в України нема 5 реакцій, а є лише одна – "ми її продемонстрували 2014 року, коли захищали свою територію зі зброєю у руках".

Зеленський зустрівся з Шольцем та Макроном

Український лідер у Брюсселі зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Пріоритетом розмови стало врегулювання ситуації на Донбасі.

Політики закликали Росію відновити конструктивну роботу у межах нормандського формату.

Зеленський приїхав у Брюссель: перші кадри