В Брюсселе Зеленский напомнил, что санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не интересует. Остановить военный конфликт на Донбассе могут предупредительные шаги.

Заметьте ЕС рассматривает 5 путей ответа на агрессию России, но есть только один, – Зеленский

Наше государство интересует мощная санкционная политика к вероятной эскалации, и тогда, мне кажется, вероятной эскалации, может, и не будет,

– заметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Евросоюз рассматривает 5 путей ответа на российскую агрессию.

В то же время у Украины нет 5 реакций, а есть только одна – "мы ее продемонстрировали в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках".

Зеленский встретился с Шольцем и Макроном

Украинский лидер в Брюсселе встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Приоритетом разговора стало урегулирование ситуации на Донбассе.

Политики призвали Россию возобновить конструктивную работу в рамках нормандского формата.

Зеленский приехал в Брюссель: первые кадры