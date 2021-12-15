Про це глава держави повідомив після саміту "Східного партнерства" в Брюсселі у середу, 15 грудня.

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Президент розповів, що разом із партнерами обговорив можливу загрозу вторгнення з боку Росії. З його слів, в ЄС наразі розглядаються п'ять шляхів реакції на ймовірну ескалацію.

Ми сказали, що у нашої держави немає п'ять реакцій, в нас буде лише одна реакція. Ми її продемонстрували 2014 року, коли захищали свою територію зі зброєю у руках,

– наголосив Володимир Зеленський.

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