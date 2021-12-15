Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, з цією метою ЗСУ постійно проводять навчання з міжнародними партнерами.

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Україна готова протистояти Росії

Маляр запевнила, що на 2022 рік в Україні мають намір провести 26 міжнародних навчань. Під час цих військових заходів відпрацьовуватимуть усі можливі сценарії нападу Росії.

За словами заступниці глави Міноборони, є й інші моменти, що вказують на готовність України відбити наступ Росії:

армією керують командири з реальним бойовим досвідом;

майже 100 тисяч українців є учасниками бойових дій.

"Ми набули неоціненного досвіду в цій боротьбі з ворогом", – зауважила Маляр.

Росія дорого заплатить

Посадовиця акцентувала, що зараз Україна набагато більше готова дати відсіч, ніж це було у 2014 році. Відтак ескалація конфлікту обійдеться Росії набагато дорожче.

Цю думку намагався донести главі Кремля президент США. Байден попередив Путіна, що наступ на Україну буде занадто дорогим для Росії.

Загрозу не треба недооцінювати, але ми повинні вірити нашим Збройним силам,

– підкреслила Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що спроможності української армії щодня збільшуються. Водночас кожен громадянин має обов’язок захищати Україну, згідно з Конституцією.

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