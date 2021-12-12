The Washington Post повідомив про 175 тисяч солдатів, яких готують до нападу. Перші 2 фази наступу передбачають захоплення півдня та північного сходу, серед них місто-мільйонник Харків.

До теми На Донбасі український військовий підірвався на міні

В Україні вчать бути готовими до атаки

Спільний кордон Харківщини та Росії майже 280 кілометрів. Не помітити масований наступ просто неможливо. На це працює розвідка. Окремі диверсійно-розвідувальні групи виявляє система захисту прикордонної служби.

Українська армія перед загрозою Росії: дивіться відео

Прогнози Bild говорять, що наступу війська передуватимуть ракетні обстріли по території України. Порівняти це можна з обстрілом Маріуполя в січні 2015 року. Тоді під гради потрапив мікрорайон Східний – 29 людей були вбиті, майже сотня поранені.

Бути готовими до такого вчать у бригадах тероборони по всій Україні. Будь-хто віком від 18 до 60 років може пройти вишкіл.

Моя задача – навчити людей вижити. Люди повинні знати, скільки харчів треба на тривожну валізу. Скільки води треба, де перші умови укритись від обстрілу ракетного або артилерійського. Михайло Соколов Головний старшина бригади тероборони Харківщини

Як рятуватися

Тільки в Харківській області 7 батальйонів тероборони. Щовихідних вони на полігонах. У випадку розширення зони конфлікту саме від них прийде допомога армії у містах і захисті важливих об'єктів. Цивільні у разі військової небезпеки мають згадати про тимчасові укриття. Такі є ледь не під кожною багатоповерхівкою. У Харкові їх більш як 4 тисячі.

Підвали можуть вмістити мільйон 300 тисяч харків'ян. На дверях укриттів має бути оголошення з механізмом дій і контактами, де шукати ключі. Зазвичай це відділення житлокомсервісу.

Як показує практика війни на Донбасі, це укриття для населення на період обстрілів, на період скидання бомб. Людина має взяти з собою, в пам'ятці написано, воду, документи, речі, харчі й для дітей. Орест Толоченко Начальник відділу захисту населення міських районів

У якому стані армія

Днями українські військові отримали до 30-річчя ЗСУ поповнення бойової техніки. До бригад відправили сучасне озброєння. Підтримку надають і міжнародні партнери України. Тож армійці наголошують, що військо 14 – 15 років тому і нинішнє неможливо порівняти.

Збройні сили України сьогодні готові до будь-яких подій. Ми в будь-який момент готові реагувати на агресію. Тобто далі не пройдуть? Далі не пройде,

– зазначив командувач логістики Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Карпенко

Датою можливого вторгнення називають кінець січня – початок лютого 2022 року. Володимир Зеленський після розмови з американським президентом наголосив, що припинення війни продовжать відстоювати мирним шляхом. Втім, і до ризикованих сценаріїв громади мають підготуватися завчасно. Хочеш миру - готуйся до війни.