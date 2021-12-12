The Washington Post повідомив про 175 тисяч солдатів, яких готують до нападу. Перші 2 фази наступу передбачають захоплення півдня та північного сходу, серед них місто-мільйонник Харків.
До теми На Донбасі український військовий підірвався на міні
В Україні вчать бути готовими до атаки
Спільний кордон Харківщини та Росії майже 280 кілометрів. Не помітити масований наступ просто неможливо. На це працює розвідка. Окремі диверсійно-розвідувальні групи виявляє система захисту прикордонної служби.
Українська армія перед загрозою Росії: дивіться відео
Прогнози Bild говорять, що наступу війська передуватимуть ракетні обстріли по території України. Порівняти це можна з обстрілом Маріуполя в січні 2015 року. Тоді під гради потрапив мікрорайон Східний – 29 людей були вбиті, майже сотня поранені.
Бути готовими до такого вчать у бригадах тероборони по всій Україні. Будь-хто віком від 18 до 60 років може пройти вишкіл.
Моя задача – навчити людей вижити. Люди повинні знати, скільки харчів треба на тривожну валізу. Скільки води треба, де перші умови укритись від обстрілу ракетного або артилерійського.
Як рятуватися
Тільки в Харківській області 7 батальйонів тероборони. Щовихідних вони на полігонах. У випадку розширення зони конфлікту саме від них прийде допомога армії у містах і захисті важливих об'єктів. Цивільні у разі військової небезпеки мають згадати про тимчасові укриття. Такі є ледь не під кожною багатоповерхівкою. У Харкові їх більш як 4 тисячі.
Підвали можуть вмістити мільйон 300 тисяч харків'ян. На дверях укриттів має бути оголошення з механізмом дій і контактами, де шукати ключі. Зазвичай це відділення житлокомсервісу.
Як показує практика війни на Донбасі, це укриття для населення на період обстрілів, на період скидання бомб. Людина має взяти з собою, в пам'ятці написано, воду, документи, речі, харчі й для дітей.
У якому стані армія
Днями українські військові отримали до 30-річчя ЗСУ поповнення бойової техніки. До бригад відправили сучасне озброєння. Підтримку надають і міжнародні партнери України. Тож армійці наголошують, що військо 14 – 15 років тому і нинішнє неможливо порівняти.
Збройні сили України сьогодні готові до будь-яких подій. Ми в будь-який момент готові реагувати на агресію. Тобто далі не пройдуть? Далі не пройде,
– зазначив командувач логістики Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Карпенко
Датою можливого вторгнення називають кінець січня – початок лютого 2022 року. Володимир Зеленський після розмови з американським президентом наголосив, що припинення війни продовжать відстоювати мирним шляхом. Втім, і до ризикованих сценаріїв громади мають підготуватися завчасно. Хочеш миру - готуйся до війни.