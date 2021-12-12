The Washington Post сообщил о 175 тысячах солдат, которых готовят к нападению. Первые 2 фазы наступления предусматривают захват юга и северо-востока, среди них город-миллионник Харьков.
Темы На Донбассе украинский военный подорвался на мине
В Украине учат быть готовыми к атаке
Общая граница Харьковской области и России почти 280 километров. Не заметить массированное наступление просто невозможно. На это работает разведка. Отдельные диверсионно-разведывательные группы выявляет система защиты пограничной службы.
Украинская армия перед угрозой России: смотрите видео
Прогнозы Bild говорят, что наступлению войска будут предшествовать ракетные обстрелы по территории Украины. Сравнить это можно с обстрелом Мариуполя в январе 2015 года. Тогда под грады попал микрорайон Восточный – 29 человек были убиты, почти сотня ранены.
Быть готовыми к такому учат в бригадах теробороны по всей Украине. Любой в возрасте от 18 до 60 лет может пройти обучение.
Моя задача – научить людей выжить. Люди должны знать, сколько продовольствия нужно для тревожного чемодана. Сколько воды надо, где первые условия укрытия от обстрела ракетного или артиллерийского.
Как спасаться
Только в Харьковской области 7 батальонов теробороны. Каждые выходные они на полигонах. В случае расширения зоны конфликта именно от них придет помощь армии в городах и защите важных объектов. Гражданские в случае военной опасности должны вспомнить о временных укрытиях. Такие есть чуть ли не под каждой многоэтажкой. В Харькове их более 4 тысяч.
Подвалы могут вместить миллион 300 тысяч харьковчан. На дверях укрытий должно быть объявление с механизмом действий и контактами, где искать ключи. Обычно это отделение Жилкомсервиса.
Как показывает практика войны на Донбассе, это укрытие для населения на период обстрелов, на период сброса бомб. Человек должен взять с собой, в памятке написано, воду, документы, вещи, продукты и для детей.
В каком состоянии армия
На днях украинские военные получили к 30-летию ВСУ пополнение боевой техники. В бригады отправили современное вооружение. Поддержку оказывают и международные партнеры Украины. Поэтому армейцы отмечают, что войско 14 – 15 лет назад и нынешнее невозможно сравнить.
Вооруженные силы Украины сегодня готовы к любым событиям. Мы в любой момент готовы реагировать на агрессию. То есть дальше не пройдут? Дальше не пройдет,
– отметил командующий логистики Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Карпенко
Датой возможного вторжения называют конец января – начало февраля 2022 года. Владимир Зеленский после разговора с американским президентом подчеркнул, что прекращение войны продолжат отстаивать мирным путем. Впрочем, и к рискованным сценариям общины должны подготовиться заблаговременно. Хочешь мира – готовься к войне.