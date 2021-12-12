The Washington Post сообщил о 175 тысячах солдат, которых готовят к нападению. Первые 2 фазы наступления предусматривают захват юга и северо-востока, среди них город-миллионник Харьков.

Темы На Донбассе украинский военный подорвался на мине

В Украине учат быть готовыми к атаке

Общая граница Харьковской области и России почти 280 километров. Не заметить массированное наступление просто невозможно. На это работает разведка. Отдельные диверсионно-разведывательные группы выявляет система защиты пограничной службы.

Украинская армия перед угрозой России: смотрите видео

Прогнозы Bild говорят, что наступлению войска будут предшествовать ракетные обстрелы по территории Украины. Сравнить это можно с обстрелом Мариуполя в январе 2015 года. Тогда под грады попал микрорайон Восточный – 29 человек были убиты, почти сотня ранены.

Быть готовыми к такому учат в бригадах теробороны по всей Украине. Любой в возрасте от 18 до 60 лет может пройти обучение.

Моя задача – научить людей выжить. Люди должны знать, сколько продовольствия нужно для тревожного чемодана. Сколько воды надо, где первые условия укрытия от обстрела ракетного или артиллерийского. Михаил Соколов Главный старшина бригады теробороны Харьковской области

Как спасаться

Только в Харьковской области 7 батальонов теробороны. Каждые выходные они на полигонах. В случае расширения зоны конфликта именно от них придет помощь армии в городах и защите важных объектов. Гражданские в случае военной опасности должны вспомнить о временных укрытиях. Такие есть чуть ли не под каждой многоэтажкой. В Харькове их более 4 тысяч.

Подвалы могут вместить миллион 300 тысяч харьковчан. На дверях укрытий должно быть объявление с механизмом действий и контактами, где искать ключи. Обычно это отделение Жилкомсервиса.

Как показывает практика войны на Донбассе, это укрытие для населения на период обстрелов, на период сброса бомб. Человек должен взять с собой, в памятке написано, воду, документы, вещи, продукты и для детей. Орест Толоченко Начальник отдела защиты населения городских районов

В каком состоянии армия

На днях украинские военные получили к 30-летию ВСУ пополнение боевой техники. В бригады отправили современное вооружение. Поддержку оказывают и международные партнеры Украины. Поэтому армейцы отмечают, что войско 14 – 15 лет назад и нынешнее невозможно сравнить.

Вооруженные силы Украины сегодня готовы к любым событиям. Мы в любой момент готовы реагировать на агрессию. То есть дальше не пройдут? Дальше не пройдет,

– отметил командующий логистики Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Карпенко

Датой возможного вторжения называют конец января – начало февраля 2022 года. Владимир Зеленский после разговора с американским президентом подчеркнул, что прекращение войны продолжат отстаивать мирным путем. Впрочем, и к рискованным сценариям общины должны подготовиться заблаговременно. Хочешь мира – готовься к войне.