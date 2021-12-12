Воина срочно эвакуировали в госпиталь, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент состояние бойца врачи оценивают как средней тяжести.

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12 декабря 2021 года минно-взрывную травму получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины, 49 лет, лейтенант,

– сообщили в штабе ООС.

Как выяснилось во время осмотра раненого, враг на линии столкновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами, которые запрещены международными конвенциями.

Они причиняют значительные страдания во время:

подрыва на взрывном устройстве;

извлечения осколков из тела раненого.

По этому случаю проведут расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела пострадавшего, предоставят международным наблюдателям.

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