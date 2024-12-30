Серед тих, хто поширював інформацію про нібито закінчення війни до кінця 2024 року, – журналіст і телеведучий Дмитро Гордон. Він вказав на зменшення останніми днями кількості тривог і дронів, які Росія постійно запускає по Україні, передає 24 Канал.

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Чи можливий мир до Нового року

Тим часом прессекретар російського диктатора розвіяв будь-які сподівання на швидке припинення бойових дій. Дмітрій Пєсков заявив про "відсутність передумов для завершення українського конфлікту чи будь-якої його фази".

Також посіпака Кремля уточнив, що у Путіна не заплановано міжнародних контактів 30 грудня.

До слова, нещодавно у диктатора запитали, чи вірить він у завершення війни у 2025 році. Той у відповідь заявив, що вірить у Бога і додав:"А Бог з нами".

Крім того, на пресконференції Путін запевнив, що російські загарбники продовжать "досягати усіх цілей спецоперації" впродовж 2025 року, оскільки, на думку диктатора, це першочергове завдання для країни-агресора. "Росія добиватиметься успіхів на лінії бойового зіткнення", – цинічно зауважив він.