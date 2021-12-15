Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, в этих целях ВСУ постоянно проводят учения с международными партнерами.

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Украина готова противостоять России

Маляр заверила, что к 2022 году в Украине намерены провести 26 международных учений. Во время этих военных мероприятий будут отрабатывать все возможные сценарии нападения России.

По словам замглавы Минобороны, есть и другие моменты, указывающие на готовность Украины отразить наступление России:

армией управляют командиры с реальным боевым опытом;

почти 100 тысяч украинцев являются участниками боевых действий.

"Мы приобрели неоценимый опыт в этой борьбе с врагом", – заметила Маляр.

Россия дорого заплатит

Чиновница акцентировала, что сейчас Украина гораздо больше готова дать отпор, чем это было в 2014 году. Следовательно, эскалация конфликта обойдется России гораздо дороже.

Это мнение пытался донести главе Кремля президент США. Байден предупредил Путина, что наступление на Украину будет слишком дорогим для России.

Угрозу не нужно недооценивать, но мы должны верить нашим Вооруженным силам,

– подчеркнула Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что возможности украинской армии ежедневно увеличиваются. В то же время каждый гражданин обязан защищать Украину, согласно Конституции.

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