Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и руководитель европейской дипломатии в своем совместном заявлении осудили наращивание Россией войск возле украинских границ.

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Представители G7 призвали к деэскалации

Представители МИД стран "Большой семерки" призвали Россию к деэскалации конфликта на Донбассе и выполнения своих международных обязательств. Также Кремль просят продолжать дипломатические контакты с западными странами.

В то же время в заявлении дипломатов идет речь о том, что если Россия начнет полномасштабную агрессию против Украины – это будет иметь неизбежно тяжелые последствия.

Любое применение силы ради смены границ строго запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и высокую цену,

– говорится в совместном заявлении.

Дипломаты стран G7 отметили поддержку территориальной целостности и северенитета Украины. Также главы МИД подчеркнули, что они активизируют свое сотрудничество относительно всестороннего ответа Кремлю.

Саммит министров иностранных дел G7: главное

Саммит министров иностранных дел стран "Большой семерки" состоялся в Ливерпуле.

Среди тем для обсуждения была угроза полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Кремль заплатит высокую цену за агрессию.

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