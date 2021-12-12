По словам Жозеп Борреля, Евросоюз и "Большая семерка" сейчас работают над сдерживанием возможной российской агрессии. Однако эскалация конфликта будет иметь последствия для Кремля.

Обратите внимание Последствия для России будут разрушительными": новые детали разговора Байдена и Путина

ЕС и G7 поддерживают Украину

Жозеп Боррель заявил, что концентрация российских войск под украинскими границами является вопросом безопасности восточной границы Европы. По его словам, на встрече "Большой семерки" на уровне глав МИД, обсуждали безопасность Украины и защиту ее территориальной целостности.

Руководитель европейской дипломатии заверил, что агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия. Особенно для России.

Мы находимся в режиме сдерживания, чтобы дать России понять, что все, что может представлять собой нападение на Украину, будет иметь высокую цену. Мы все вместе поддерживаем Украину,

– заявил Боррель.

Саммит "Большой семерки": главное

Главы МИД стран G7 собрались для переговоров в британском Ливерпуле.

Среди тем обсуждения был вопрос угрозы полномасштабного вторжения России в Украину, которое по данным американской разведки, может быть уже в начале следующего года.

Представители стран искали общую позицию в этом вопросе. По информации СМИ, G7 пришла к согласию относительно последствий для России в случае полномасштабной агрессии.

К теме предлагаем больше о российской угрозе в выпуске "На эту минуту": смотрите видео