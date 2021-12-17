Про це заявило посольство США в Україні. У відомстві вкотре наголосили, що Росія не є посередником у війні на сході України.
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Зауважимо, що російський суд уперше офіційно визнав, що військові Росії воюють проти України в Донецькій та Луганській областях.
Російський суд підтвердив те, що ми всі знаємо – російські війська розміщені в Україні. Росія є агресором, а не посередником,
– мовиться у повідомленні посольства.
Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Росія створила юридичний прецедент, який зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту. За його словами, це рішення зміцнить позицію України в провадженнях проти Росії в міжнародних судових інстанціях.
Раніше депутати німецького уряду висловили беззаперечну підтримку суверенітету України. Також у Бундестагу назвали Росію агресором та стороною конфлікту на сході України.
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