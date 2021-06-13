Про це мовиться в підсумковому комюніке саміту G7. У спільній заяві лідери Великої сімки підтвердили підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Україні в її міжнародно визнаних кордонах.
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Водночас політики закликали Росію знизити напруженість і діяти згідно зі своїми міжнародними зобов'язаннями.
Ми дотримуємося твердої думки, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Росія має вивести війська і техніку від східної границі України та з Кримського півострова,
– мовиться у повідомленні.
Крім того, лідери G7 закликали Росію зупинити дестабілізуючу поведінку. Раніше представники ЄС в ОБСЄ відкинули російський наратив про нібито "внутрішньому" характер конфлікту на сході України. РФ є стороною цього конфлікту, а не "посередником".
Як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, у цьому контексті політики домовилися активізувати боротьбу з дезінформацією і кіберзлочинністю, особливо з хакерською діяльністю із застосуванням вірусів-вимагачів.
Саміт G7: останні новини
- 11 червня у Великій Британії стартував саміт Великої сімки. У ньому традиційно взяли участь глави США, Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії.
- Також у зустрічі беруть участь "країни-гості": Австралія, Індія, Південна Корея і Південно-Африканська республіка.
- Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що зустріч "Великої сімки" має відновити євроатлантичну єдність та співпрацю у розв'язанні глобальних проблем.