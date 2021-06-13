Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб. Напередодні він дав інтерв'ю виданню Sky News.

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За словами очільника британського зовнішньополітичного відомства, потрібно адаптуватися до нових загроз, з якими стикаються країна.

Ми будемо робити це, абсолютно чітко даючи зрозуміти Росії та іншим ворожим державам, що змусимо платити за зловмисні дії,

– наголосив Рааб.

Й додав, що при цьому Велика Британія закликатиме їх нести відповідальність за агресію. Водночас завжди є можливість до дипломатичного діалогу.

Проте лише за умови, що інша сторона готова демонструвати кращу манеру поведінки, підсумував британський міністр закордонних справ.

Росія – загроза №1

Наприкінці травня британський міністр оборони Бен Воллес виступив із заявою щодо Росії. Він назвав її загрозою №1 для Великої Британії.

Політик, зокрема, звернув увагу на те, що російські підводні човни "кружляють вздовж усього узбережжя" Об'єднаного Королівства.

За його словами, раніше вони плавали у Ла-Манш та Північне море, а тепер насмілилися заходити в акваторію Ірландського моря, чого не було вже "дуже давно".

Довідка. У новій стратегії оборонної та зовнішньої політики Великої Британії саме Росія вказана як найсерйозніша загроза безпеці країни.