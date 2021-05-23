Воллес особливо наголосив на тому, що російські підводні човни "кружляють уздовж усього узбережжя" Королівства. І при цьому "усюди сунуть свій ніс".

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Лондон назвав Росію загрозою номер один для Великої Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів, що російські підводні човни "кружляють вздовж усього узбережжя" Об'єднаного Королівства.

Активність росіян біля британських кордонів – вочевидь надмірна.

Нас регулярно відвідують і всюди сунуть свій ніс російські кораблі. Нас регулярно відвідує кілька російських військових кораблів,

– наголосив міністр.

Причому раніше вони плавали у Ла-Манш, Північне море, а тепер взагалі насмілилися заходити в акваторію Ірландського моря. За словами Воллеса, такого не було вже "дуже давно".

І це зайвий раз доводить, що Росія є "загрозою номер один" для Великої Британії,

Ми намагалися досягти деескалації. Випробували різні методи. Але на цей момент, поки Росія не змінить свою поведінку, досить складно зрозуміти, куди ми рухаємося,

– зауважив Воллес.

Лондон посилює ядерний потенціал

У Британії в березні представили нову стратегію оборонної та зовнішньої політики. Там також Росія вказана як найсерйозніша загроза безпеці країни.

Відтак Лондон вирішив наростити ядерний потенціал на 40%.

Кількість ядерних боєголовок для балістичних ракет Trident збільшать зі 180 до 260.

Як пояснив Уоллес, Королівство зміцнює свій ядерний потенціал на тлі зростання російських інвестицій в протиракетну оборону.

У Росії ж, яка сама активно нарощує свої військові потужності, чомусь рішення Британії назвали "дивним". Щонайменше, так сказав заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко.



А речниця відомства Марія Захарова побачила в діях Лондона "імперські амбіції". У своїх діях Кремль, ясна річ, нічого імперського не бачить – хоча окупував український Крим і розв'язав війну на Донбасі.

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