Конфлікт з Францією врегульований: Велика Британія відводить свої кораблі з Джерсі
Військові кораблі Великої Британії готуються до повернення. Один з них вже відвели ввечері 6 травня, інший повинен повернутись зранку 7 травня.
Джерело:BBC News
Раніше судна відправили для того, щоб спостерігати за загостренням ситуації з риболовлею у Джерсі. Наразі конфлікт з Францією щодо права риболовлі вдалось врегулювати.
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За потреби – Лондон допоможе Джерсі
За словами британського уряду, ситуація – розв'язана. Однак Лондон готовий за потреби допомогти Джерсі.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що задоволений розв'язанням ситуації. "Великобританія завжди рішуче стоятиме щодо народу Джерсі", – він додав.
Що відомо про військові кораблі у Джерсі
- Велика Британія направила свої судна у Джерсі 6 травня 2021 року.
- Мовиться про кораблі – HMS Severn та HMS Tamar.
- На тлі суперечки Франція теж відправила свої катери на півострів.
Конфлікт Великої Британії і Франції: причина
- Французи були незгодні з правилами видачі ліцензій, які ухвалили після Brexit.
- Їх можуть отримати лише ті рибалки, які раніше займались промислом у територіальних водах острова.
- Влада Парижа заявила, що з нею відповідне рішення ніхто не узгоджував і юридичної сили воно не має.
- Французький чиновник пригрозив відключенням електрики у Джерсі, якщо обмеження не змінять.
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