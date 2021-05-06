Велика Британія направила два бойових судна ВМС до британського острова Джерсі. Це трапилося на тлі суперечки між Лондоном та Парижем щодо прав на вилов риби.

Велика Британія відправила бойові кораблі

Судна Королівського флоту відправили для "моніторингу ситуації". Зауважимо, острів Джерсі розташований за 22 кілометри від узбережжя Франції.

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Велика Британія направляє два патрульні судна Королівських військово-морських сил для нагляду за діями поблизу головного порту острова Джерсі на тлі суперечки стосовно прав на риболовство із Францією,

– мовиться у повідомленні.

Деталі конфлікту між державами

6 травня очікується прибуття близько сотні французьких риболовецьких суден до Джерсі. Вони протестуватимуть через незгоду із новими правилами видачі ліцензій, запроваджених після виходу Великобританії із Європейського Союзу.

Мовиться про те, що влада Джерсі тепер видає дозвільні документи лише тим рибалкам, які можуть довести, що раніше здійснювали промисел у територіальних водах острова. Натомість Париж заявляє, що це одноосібне рішення не було узгоджено із ЄС та не має юридичної сили.

Франція пригрозила, що припининь електропостачання Джерсі. Зауважимо, з території країни надходить близько 95% електроенергії.

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Реакція Бориса Джонсона

5 травня британський прем'єр Борис Джонсон пообіцяв свою "непохитну підтримку" для Джерсі. Він додав, що будь-яка блокада французькими катерами буде "абсолютно невиправданою".

Крім того, чиновник наголосив на необхідності негайної деескалації напруженості між Джерсі та Францією.