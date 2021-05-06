Великобритания направила два боевых судна ВМС к британскому острову Джерси. Это случилось на фоне спора между Лондоном и Парижем относительно прав на вылов рыбы.

Великобритания отправила боевые корабли

Суда Королевского флота отправили для "мониторинга ситуации". Заметим, остров Джерси расположен в 22 километрах от побережья Франции.

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Великобритания направляет два патрульных судна Королевских военно-морских сил для надзора за действиями близ главного порта острова Джерси на фоне спора в отношении прав на рыболовство с Францией,

– говорится в сообщении.

Детали конфликта между государствами

6 мая ожидается прибытие около сотни французских рыболовецких судов в Джерси. Они будут протестовать из-за несогласия с новыми правилами выдачи лицензий, введенных после выхода Великобритании из Европейского Союза.

Речь идет о том, что власти Джерси теперь выдают разрешительные документы только тем рыбакам, которые могут доказать, что ранее осуществляли промысел в территориальных водах острова. Зато Париж заявляет, что это единоличное решение не было согласовано с ЕС и не имеет юридической силы.

Франция пригрозила, что прекратит электроснабжение Джерси. Заметим, с территории страны поступает около 95% электроэнергии.

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Реакция Бориса Джонсона

5 мая британский премьер Борис Джонсон пообещал свою "непоколебимую поддержку" для Джерси. Он добавил, что любая блокада французскими катерами будет "абсолютно неоправданной".

Кроме того, чиновник отметил необходимость немедленной деэскалации напряженности между Джерси и Францией.