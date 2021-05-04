Бельгийский фермер случайно изменил границу с Францией. Мужчина на 2,29 метра подвинул пограничный камень, и этим уменьшил территорию Франции.

Изменение границы заметил местный краевед во время прогулки в лесу. Власти Бельгии намерены связаться с фермером, чтобы он вернул камень на место.

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Границу Франции и Бельгии случайно передвинул бельгийский фермер. Вероятно, камень мешал мужчине проезжать трактором.

Поэтому он передвинул знак вглубь территории Франции. Прогуливаясь по лесу, измененную границу заметил местный знаток истории. Он увидел, что пограничный камень был передвинут на 2,29 метра – 7,5 фута. Всего граница между Францией и Бельгией простирается на 620 километров.

Реакция власти

Во Франции и Бельгии уже отреагировали на этот инцидент. "Я был счастлив, что мой город стало больше. Но мэр Бузини-сюр-Рок (муниципалитет во Франции – 24 канал) не согласился", – отметил глава бельгийского муниципалитета Эрквелины Дэвид Лавакс.

Впрочем заметил, не является хорошей идеей то, что фермер сделал Бельгию больше, а Францию ​​меньше. К тому же, такой шаг нанес неудобств и частным землевладельцам.

Мы должны иметь возможность избежать новой пограничной войны,

– отметил мэр французского муниципалитета Бузини-сюр-Рок.

Местные власти Бельгии планируют связаться с фермером и попросить его вернуть камень. По словам Дэвида Лавакса, мужчине может даже грозить уголовное обвинение.



Камень, обозначающий границу между Францией и Бельгией / Фото из фейсбука David Lavaux