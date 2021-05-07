Военные корабли Великобритании готовятся к возвращению. Один из них уже отвели вечером 6 мая, другой должен вернуться утром 7 мая.

Ранее судна отправили для того, чтобы наблюдать за обострением ситуации с рыбалкой в ​​Джерси. Сейчас конфликт с Францией относительно права рыбалки удалось урегулировать.

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При необходимости – Лондон поможет Джерси

По словам британского правительства, ситуация – решена. Однако Лондон готов при необходимости помочь Джерси.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что доволен решением ситуации. "Великобритания всегда решительно будет стоять по отношению к народу Джерси", – он добавил.

Что известно о военных кораблях в Джерси

Великобритания направила свои суда в Джерси 6 мая 2021 года.

Говорится о кораблях – HMS Severn и HMS Tamar.

На фоне конфликта Франция тоже отправила свои катера на остров.

Конфликт Великобритании и Франции: причина