Конфликт с Францией урегулирован: Великобритания отводит свои корабли из Джерси
Военные корабли Великобритании готовятся к возвращению. Один из них уже отвели вечером 6 мая, другой должен вернуться утром 7 мая.
Источник:BBC News
Ранее судна отправили для того, чтобы наблюдать за обострением ситуации с рыбалкой в Джерси. Сейчас конфликт с Францией относительно права рыбалки удалось урегулировать.
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При необходимости – Лондон поможет Джерси
По словам британского правительства, ситуация – решена. Однако Лондон готов при необходимости помочь Джерси.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что доволен решением ситуации. "Великобритания всегда решительно будет стоять по отношению к народу Джерси", – он добавил.
Что известно о военных кораблях в Джерси
- Великобритания направила свои суда в Джерси 6 мая 2021 года.
- Говорится о кораблях – HMS Severn и HMS Tamar.
- На фоне конфликта Франция тоже отправила свои катера на остров.
Конфликт Великобритании и Франции: причина
- Французы были не согласны с правилами выдачи лицензий, которые приняли после Brexit.
- Их могут получить только те рыбаки, которые ранее занимались промыслом в территориальных водах острова.
- Власть Парижа заявила, что с ней соответствующее решение никто не согласовывал и юридической силы оно не имеет.
- Французский чиновник пригрозил отключением электричества в Джерси, если ограничения не изменят.
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