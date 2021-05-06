Франция направила 2 катера на остров Джерси на фоне спора с Великобританией из-за прав на рыбалку после Brexit. Ранее свои корабли туда направила и британская сторона.

Конфликт между Францией и Британией набирает обороты. Два патрульных корабля Франции отправились к острову по приказу французской гражданской власти.

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Макрон направил катера в Джерси

Официальный представитель администрации президента Франции заявил, что размещение французских катеров "свидетельствует об обеспокоенности и разочаровании, а также является призывом для правильного применения соглашений" после выхода Британии из ЕС.

Британия направила свои корабли к острову

Два британских патрульных корабля – HMS Severn и HMS Tamar – уже ранее прибыли к побережью Джерси.

В то же время флотилия из примерно 70 французских рыболовных траулеров собралась вблизи порта Сент-Хелиер в знак протеста против правил, касающихся прав на рыбную ловлю после Brexit.

Причина спора между Британией и Францией