Ситуация обостряется: Франция вслед за Британией отправила боевые катера на остров Джерси
Франция направила 2 катера на остров Джерси на фоне спора с Великобританией из-за прав на рыбалку после Brexit. Ранее свои корабли туда направила и британская сторона.
Источник:Evening Standard
Конфликт между Францией и Британией набирает обороты. Два патрульных корабля Франции отправились к острову по приказу французской гражданской власти.
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Макрон направил катера в Джерси
Официальный представитель администрации президента Франции заявил, что размещение французских катеров "свидетельствует об обеспокоенности и разочаровании, а также является призывом для правильного применения соглашений" после выхода Британии из ЕС.
Британия направила свои корабли к острову
Два британских патрульных корабля – HMS Severn и HMS Tamar – уже ранее прибыли к побережью Джерси.
В то же время флотилия из примерно 70 французских рыболовных траулеров собралась вблизи порта Сент-Хелиер в знак протеста против правил, касающихся прав на рыбную ловлю после Brexit.
Причина спора между Британией и Францией
- Французские суда протестуют из-за несогласия с новыми правилами выдачи лицензий, введенными после выхода Великобритании из ЕС.
- Говорится о том, что власти Джерси теперь выдают разрешительные документы тем рыбакам, которые могут доказать, что ранее осуществляли промысел в территориальных водах острова. Зато Париж заявляет, что это единоличное решение не было согласовано с ЕС и не имеет юридической силы.
- Если ограничения на рыболовство не снимут, французский министр пригрозил отключить электричество в Джерси. С территории страны поступает около 95% электроэнергии.
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