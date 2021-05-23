Уоллес особо отметил, что российские подводные лодки "кружат вдоль всего побережья" Королевства. И при этом "всюду суют свой нос".

К слову В начале мая Великобритания имела серьезный морской конфликт с Францией

Лондон назвал Россию угрозой номер один для Великобритании

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что российские подводные лодки "кружат вдоль всего побережья" Объединенного Королевства.

Активность россиян у британских границ – очевидно избыточна.

Нас регулярно посещают и везде суют свой нос российские корабли. Нас регулярно посещает несколько российских военных кораблей,

– подчеркнул министр.

Причем раньше они плавали в Ла-Манш, Северное море, а теперь вообще осмелились заходить в акваторию Ирландского моря. По словам Уоллеса, такого не было уже "очень давно".

И это лишний раз доказывает, что Россия является "угрозой номер один" для Великобритании,

Мы пытались достичь деэскалации. Испытали различные методы. Но на данный момент, пока Россия не изменит свое поведение, достаточно сложно понять, куда мы движемся,

– заметил Уоллес.

Лондон усиливает ядерный потенциал

В Великобритании в марте представили новую стратегию оборонной и внешней политики. Там также Россия указана как серьезнейшая угроза безопасности страны.

Поэтому Лондон решил нарастить ядерный потенциал на 40%.

Количество ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident увеличат с 180 до 260.

Как пояснил Уоллес, Королевство укрепляет свой ядерный потенциал на фоне роста российских инвестиций в противоракетную оборону.

В России же, которая сама активно наращивает свои военные мощности, такое решение Британии назвали "странным". По меньшей мере, так сказал заместитель главы МИД России Александр Грушко.



А пресс-секретарь ведомства Мария Захарова увидела в действиях Лондона "имперские амбиции". В своих действиях Кремль, конечно, ничего имперского не видит – хотя оккупировал украинский Крым и развязал войну на Донбассе.