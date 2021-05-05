Министры G7 в Лондоне обсудили сдерживание действий России: итоги встречи
Министры иностранных дел стран G7 провели встречу в Лондоне. Дипломаты обсудили наращивание российских сил у границы с Украиной. Они обеспокоены такими действиями.
Источник:Bloomberg
Акцентировали внимание на действиях России по "подрыву демократических систем других стран, ее вредоносной гиперактивности и использовании дезинформации". Об итогах встречи говорилось в проекте коммюнике.
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Россия должна обеспечить деэскалацию у границы
Министры подтвердили заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Однако призвали Москву принять меры по "деэскалации ситуации" на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
Тем не менее мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров для противодействия и сдерживания поведения России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в области безопасности киберпространства и дезинформации,
– подчеркнули дипломаты.
Кроме того, призвали Россию расследовать использование химического оружия в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
О каких еще темах говорили
- Обратили внимание на ситуацию в Беларуси. Подчеркнули, что власть должна отпустить политзаключенных и провести новые выборы.
- Отметили, что Китай должен конструктивно сотрудничать в рамках международной системы, основанной на принятых правилах.
- Северную Корею попросили избегать провокаций и решать ядерную проблему дипломатическим путем.
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