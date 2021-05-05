Міністри закордонних справ країн G7 провели зустріч у Лондоні. Дипломати обговорили нарощення російських сил біля кордону з Україною. Вони занепокоєні такими діями.

Акцентували на діях Росії з "підриву демократичних систем інших країн, її зловмисній гіперактивності та використанні дезінформації". Про підсумки зустрічі мовилось у проєкті комюніке.

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Росія має забезпечити деескалацію біля кордону

Міністри підтвердили зацікавленість в стабільних і передбачуваних відносинах з Росією. Однак закликали Москву вжити заходів щодо "деескалації ситуації" на кордоні з Україною і в окупованому Криму.

Проте ми продовжимо зміцнювати наші колективні можливості і можливості наших партнерів для протидії і стримування поведінки Росії, яка загрожує заснованому на правилах міжнародному порядку, в тому числі в галузі безпеки кіберпростору і дезінформації,

– наголосили дипломати.

Крім того, закликали Росію розслідувати використання хімічної зброї для отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Зверніть увагу! Росія у квітні активно стягувала війська до українського кордону нібито для навчань. Однак розвідка попереджала, що агресор може готуватись до наступу.

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