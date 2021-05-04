У Великій Британії відбулась перша з часу пандемії зустріч міністрів закордонних справ "Великої сімки". За інформацією ЗМІ, дипломати говорили про Китай. США наполягають, що виступають не проти Пекіна, а заради дотримання порядку.

Ще до старту зустрічі очільник МЗС Великої Британії Домінік Рааб та держсекретар США Ентоні Блінкен закликали світ об'єднатись перед викликами від Китаю. Разом з тим глава Держдепу зауважив, що у Вашингтона немає мети стримати Пекін.

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Побоювання Вашингтона розділяють інші країни G7

Що ми намагаємося зробити – це підтримати порядок, заснований на міжнародних правилах, в який наші країни так багато інвестували так багато десятиліть заради блага, я б стверджував, не тільки наших громадян, але і людей в усьому світі, включаючи, до речі, Китай,

– сказав Блінкен.

За інформацією ЗМІ інші країни «Великої сімки» розділяють побоювання Вашингтона та Лондона. Проте у них дещо інші підходи з вирішення проблеми з Китаєм.

Зверніть увагу! Також глави МЗС обговорювали ситуацію в Лівії, Ефіопії, сомалі, Білорусі, заході Балканського півострова. Також підняли теми відносин Росії і Ірану, перевороту у М'янмі.

Після Лондона Блінкен приїде до Києва

Зазначимо, що держсекретар США Ентоні Блінкен, який наразі перебуває у Лондоні, після цього вирушить з офіційним візитом до Києва. Разом з ним приїде його заступниця Вікторія Нуланд. Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем та главою МЗС Дмитром Кулебою.

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