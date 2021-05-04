Поговорили о Китае: в Лондоне состоялась первая со старта пандемии встреча глав МИД G7
В Великобритании состоялась первая со времени пандемии встреча министров иностранных дел "Большой семерки". По информации СМИ, дипломаты говорили о Китае. США настаивают, что выступают не против Пекина, а ради соблюдения порядка.
Источник:Интерфакс-Украина
Еще до старта встречи глава МИД Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен призвали мир объединиться перед вызовами из Китая. Вместе с тем глава Госдепа отметил, что у Вашингтона нет цели сдержать Пекин.
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Опасения Вашингтона разделяют другие страны G7
Что мы пытаемся сделать – это поддержать порядок, основанный на международных правилах, в который наши страны так много инвестировали, так много десятилетий ради блага, я бы утверждал, не только наших граждан, но и людей во всем мире, включая, кстати, Китай,
– сказал Блинкен.
По информации СМИ другие страны "Большой семерки" разделяют опасения Вашингтона и Лондона. Однако у них несколько иные подходы к решению проблемы с Китаем.
После Лондона Блинкен приедет в Киев
Отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который сейчас находится в Лондоне, после этого отправится с официальным визитом в Киев. Вместе с ним приедет его заместитель Виктория Нуланд. Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
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