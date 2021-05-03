Впервые с начала пандемии коронавируса главы внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" соберутся на встречу. Переговоры состоятся вечером 3 мая в Лондоне.

Министры иностранных дел обсудят ряд вопросов. В частности борьбу с COVID-19, изменение климата, а также отношения с Россией и Китаем.

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В то же время руководители МИД заложат основу для первой запланированной поездки президента США Джо Байдена за границу с момента вступления в должность.

Стоит отметить, что пока Великобритания председательствует в G7. Кроме Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США на встречу также пригласили Австралию, Индию, Южную Африку и Южную Корею.

Обратите внимание! Великобритания проведет саммит G7 в период с 11 по 13 июня. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, встреча пройдет в курортном городке Карис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Саммит G7: детали

Страны "Большой семерки" во время саммита обсудят пандемию коронавируса и климатические изменения.

На встречу приглашены лидеров G7 и Австралии, Индии, Южной Кореи.

Также политики проведут переговоры относительно общего доступа населения к беспрепятственной торговле, преимуществам технологического прогресса и научным открытиям.