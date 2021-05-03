Впервые с начала пандемии Великобритания принимает министров G7
Впервые с начала пандемии коронавируса главы внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" соберутся на встречу. Переговоры состоятся вечером 3 мая в Лондоне.
Источник:France 24
Министры иностранных дел обсудят ряд вопросов. В частности борьбу с COVID-19, изменение климата, а также отношения с Россией и Китаем.
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В то же время руководители МИД заложат основу для первой запланированной поездки президента США Джо Байдена за границу с момента вступления в должность.
Стоит отметить, что пока Великобритания председательствует в G7. Кроме Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США на встречу также пригласили Австралию, Индию, Южную Африку и Южную Корею.
Саммит G7: детали
- Страны "Большой семерки" во время саммита обсудят пандемию коронавируса и климатические изменения.
- На встречу приглашены лидеров G7 и Австралии, Индии, Южной Кореи.
- Также политики проведут переговоры относительно общего доступа населения к беспрепятственной торговле, преимуществам технологического прогресса и научным открытиям.
Что такое G7 или "Большая семерка?Организация G7 существует с 1976 года. На встречах участники обсуждают насущные вопросы и проведение реформ.
С 1997 по 2014 год группа работала как G8, то есть "Большая восьмерка". В 2018 году Россию исключили из-за оккупации украинского Крыма и войны на Донбассе.
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