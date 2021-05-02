Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны G7 рассмотрят пути создания общего механизма быстрого противодействия российской и китайской пропаганде.

Министр иностранных дел отметил, что Россия и Китай с помощью дезинформации пытаются посеять недоверие на Западе.

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Мы видим, как эта ложь и пропаганда или фейковые новости распространяются, мы можем не только индивидуально, но и вместе собраться, чтобы дать опровержение и откровенно сообщить правду жителям этой страны, а также России, Китая и всему миру,

– сказал дипломат.

Доминик Рааб сообщил, что Великобритания определила Россию самой большой угрозой своей безопасности. И подчеркнул, что страна усилит борьбу с кремлевской пропагандой.

Российская "фабрика троллей"

Он также рассказал, что МИД инициировало исследование, результаты которого показали, что российские "тролли" писали комментарии под текстами ведущих английских СМИ для дезинформации относительно Украины.

По его словам, пропагандисты комментировали тексты The Times, Daily Mail, The Sun и Daily Express для того, чтобы создать ложное представление о том, что общество якобы поддерживает агрессию России против Украины.

Обратите внимание! В рамках G7 активно действует Группа поддержки Украины, которая функционирует с 2015 года, пока ее возглавляет Великобритания. На встречах участники обсуждают насущные вопросы касательно поддержки Киева и проведения реформ.