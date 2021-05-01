С несколькометровым флагом Украины: в Чехии состоялась масштабная антироссийская акция
В Праге 30 апреля состоялся многотысячный марш против президента страны Милоша Земана. Чешского лидера протестующие обвиняют в государственной измене из-за его позиции относительно взрыва на чешских складах боеприпасов в 2014 году.
Источник:ВВС
Главный митинг проходил на Вроцлавской площади в Праге, однако менее массовые акции также устроили в разных городах страны.
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Почему люди вышли на улицы
Чешскую общественность возмутила позиция президента страны относительно того, что данных о причастности "российских агентов" к взрыву 2014 года якобы нет. Участники митинга из-за этого называли президента "слугой Кремля" и заявляли, что он является "угрозой для национальной безопасности страны".
Протестующие призвали Верхнюю палату парламента выдвинуть Земану обвинение в госизмене. По их мнению, его недавние заявления в отношении России ставят под сомнение заключения чешской разведки и служб безопасности.
Вместо того, чтобы поддержать собственное государство, президент повторяет те же сказки, что и пророссийские сайты и российская пропаганда. Его пребывание на должности – это угроза для безопасности нашей республики,
– заявил один из протестующих.
Заметим, что сенат Чехии уже отметил, что вариант выдвижения Земану обвинения в госизмене рассматривается.
Антироссийский митинг в Чехии: смотрите видео
Как прошел митинг
По данным чешских СМИ, в митинге в Праге приняли участие несколько тысяч человек. Участники находились в масках и пытались соблюдать правила социального дистанцирования.
Некоторые из них держали плакаты с лозунгами "Земан – предатель" и "Мы не Россия, мы не товар". Также участники развернули украинский и белорусский флаги.
Что этому предшествовало
- Новые данные чешской разведки, свидетельствующие о возможной причастности России к взрывам 2014 года, привели к дипломатическому скандалу между обеими странами и взаимной высылке дипломатов.
- 22 апреля Сенат Чехии поддержал резолюцию, в которой назвал взрывы "актом государственного терроризма против одного государства ЕС, а следовательно, и против всего ЕС".
Что известно о взрывах на складах?Взрывы на складах боеприпасов в чешском поселке Врбетице прогремели 16 октября и 3 декабря 2014 года, тогда погибли два человека. На позапрошлой неделе местные власти получили информацию, что за событиями 2014 года может стоять именно Россия. Она имела выгоду от взрывов, ведь оружие, которое уничтожили на складах, могло назначаться для продажи в Украине.
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