В Праге 30 апреля состоялся многотысячный марш против президента страны Милоша Земана. Чешского лидера протестующие обвиняют в государственной измене из-за его позиции относительно взрыва на чешских складах боеприпасов в 2014 году.

Главный митинг проходил на Вроцлавской площади в Праге, однако менее массовые акции также устроили в разных городах страны.

Важно Сенат Чехии одобрил заявление о жалобе на президента

Почему люди вышли на улицы

Чешскую общественность возмутила позиция президента страны относительно того, что данных о причастности "российских агентов" к взрыву 2014 года якобы нет. Участники митинга из-за этого называли президента "слугой Кремля" и заявляли, что он является "угрозой для национальной безопасности страны".

Протестующие призвали Верхнюю палату парламента выдвинуть Земану обвинение в госизмене. По их мнению, его недавние заявления в отношении России ставят под сомнение заключения чешской разведки и служб безопасности.

Вместо того, чтобы поддержать собственное государство, президент повторяет те же сказки, что и пророссийские сайты и российская пропаганда. Его пребывание на должности – это угроза для безопасности нашей республики,

– заявил один из протестующих.

Заметим, что сенат Чехии уже отметил, что вариант выдвижения Земану обвинения в госизмене рассматривается.

Антироссийский митинг в Чехии: смотрите видео

Как прошел митинг

По данным чешских СМИ, в митинге в Праге приняли участие несколько тысяч человек. Участники находились в масках и пытались соблюдать правила социального дистанцирования.

Некоторые из них держали плакаты с лозунгами "Земан – предатель" и "Мы не Россия, мы не товар". Также участники развернули украинский и белорусский флаги.

Интересно! Как сообщает "Радио Свобода", это сделали участники активистской группы "Капутин", которые с 2014 года устраивают в Чехии различные акции протеста против российского влияния в Европе.

Что этому предшествовало

Новые данные чешской разведки, свидетельствующие о возможной причастности России к взрывам 2014 года , привели к дипломатическому скандалу между обеими странами и взаимной высылке дипломатов.

, привели к дипломатическому скандалу между обеими странами и взаимной высылке дипломатов. 22 апреля Сенат Чехии поддержал резолюцию, в которой назвал взрывы "актом государственного терроризма против одного государства ЕС, а следовательно, и против всего ЕС".