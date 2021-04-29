Руководители фракций верхней палаты парламента Чехии одобрили заявление относительно конституционной жалобы об измене родине президента Милоша Земана. Накануне он заявил об отсутствии доказательств причастности российских спецслужб к взрывам в 2014 году.

В то же время лидеры фракций не ожидают, что подача жалобы состоится в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении Сената.

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Нельзя ожидать, что окончательное решение по вопросу подачи конституционной жалобы будет принято в течение нескольких недель,

– отметили сенаторы.

Они намерены проконсультироваться с профильными комитетами парламента, а также с экспертами.

Детали заявления президента

25 апреля Земан впервые прокомментировал информацию о причастности российских разведчиков к взрывам на складах оружия во Вребитце в 2014 году.

Президент заявил, что сначала необходимо дождаться результатов расследования и только тогда делать определенные выводы.

Впоследствии главу государства обвинили в раскрытии подробностей следствия и содействии России.

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