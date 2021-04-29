Сенат Чехии одобрил заявление о жалобе на президента
Руководители фракций верхней палаты парламента Чехии одобрили заявление относительно конституционной жалобы об измене родине президента Милоша Земана. Накануне он заявил об отсутствии доказательств причастности российских спецслужб к взрывам в 2014 году.
Источник:сенат Чехии
В то же время лидеры фракций не ожидают, что подача жалобы состоится в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении Сената.
К теме Премьер Чехии заявил, что версия о причастности спецслужб России к взрывам – единственная
Нельзя ожидать, что окончательное решение по вопросу подачи конституционной жалобы будет принято в течение нескольких недель,
– отметили сенаторы.
Они намерены проконсультироваться с профильными комитетами парламента, а также с экспертами.
Детали заявления президента
- 25 апреля Земан впервые прокомментировал информацию о причастности российских разведчиков к взрывам на складах оружия во Вребитце в 2014 году.
- Президент заявил, что сначала необходимо дождаться результатов расследования и только тогда делать определенные выводы.
- Впоследствии главу государства обвинили в раскрытии подробностей следствия и содействии России.
Коротко о скандале между Чехией и Россией
- 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов во Врбетице. Напомним, в результате этого погибло 2 человека.
- Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- В то же время в ответ Россия выдворила 20 чешских представителей.
- Впоследствии Прага пригрозила, что уравняет количество дипломатов, если Москва не вернет высланных работников чешского посольства.
- 23 апреля в посольствах Чехии и России осталось по 7 дипломатов.
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