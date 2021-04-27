Премьер Чехии заявил, что версия о причастности спецслужб России к взрывам – единственная
Премьер Чехии Андрей Бабиш опроверг слова президента Чехии о том, что власти рассматривают две версии причин взрыва. Он заявил, что у властей только одна версия относительно взрывов боеприпасов на складах в чешском Врбетице и к ней причастна Россия.
Источник:Ceska Televize
Андрей Бабиш заверил, что к взрывам во Врбетице причастны российские спецслужбы. Сейчас власти не рассматривают версию о непрофессиональном обращении со взрывчатыми материалами, как говорил ранее президент.
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Заявление премьера
Андрей Бабиш сказал, что власти страны рассматривают лишь одну версию взрывов боеприпасов на складе во Врбетице – о причастности российских спецслужб.
Этими словами премьер опроверг заявление президента Чехии Милоша Земана, который рассказал, что они сейчас работают с 2 версиями причины взрывов. Первая – они произошли из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми материалами, а вторая – было действие иностранной спецслужбы.
К тому же премьер согласился с главой МВД Чехии Яном Гамачеком, который раскритиковал речь Земана. Он также сказал, что попытка президента объяснить "столь сложный случай" в восьмиминутной речи была "бесполезной" и лишь "порадовала Москву".
Краткая предыстория
- Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице произошли в 2014 году.
- 17 апреля Чехия заявила, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
- Чешские власти считают причастными к взрывам агентов ГРУ России, которые использовали паспорта с именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Их объявили в розыск. Эти же агенты причастны к отравлению Скрипалей в Британии.
- Тогда из страны выслали 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- Позже Россия выслала 20 чешских дипломатов. Вспыхнул дипломатический скандал. Сейчас в посольствах стран осталось по 7 дипломатов.
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