Премьер Чехии Андрей Бабиш опроверг слова президента Чехии о том, что власти рассматривают две версии причин взрыва. Он заявил, что у властей только одна версия относительно взрывов боеприпасов на складах в чешском Врбетице и к ней причастна Россия.

Андрей Бабиш заверил, что к взрывам во Врбетице причастны российские спецслужбы. Сейчас власти не рассматривают версию о непрофессиональном обращении со взрывчатыми материалами, как говорил ранее президент.

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Заявление премьера

Андрей Бабиш сказал, что власти страны рассматривают лишь одну версию взрывов боеприпасов на складе во Врбетице – о причастности российских спецслужб.

Этими словами премьер опроверг заявление президента Чехии Милоша Земана, который рассказал, что они сейчас работают с 2 версиями причины взрывов. Первая – они произошли из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми материалами, а вторая – было действие иностранной спецслужбы.

К тому же премьер согласился с главой МВД Чехии Яном Гамачеком, который раскритиковал речь Земана. Он также сказал, что попытка президента объяснить "столь сложный случай" в восьмиминутной речи была "бесполезной" и лишь "порадовала Москву".

Обратите внимание! У президента Чехии Милоша Земана пророссийская позиция. 26 апреля 2021 года в Сенате Чехии заговорили о госизмене президента в пользу России. Глава верхней палаты парламента Милош Вистрчил заявил, что чешский Сенат рассматривает возможность подачи государственного иска против Земана. В частности из-за его комментариев о взрывах – он сказал, что пока рано делать выводы.

Краткая предыстория