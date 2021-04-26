Земан 25 апреля наконец прокомментировал взрывы в Врбетице и заявил, что пока рано делать выводы. Впрочем, его восприняли как защитника России и уже даже хотят объявить недоверие.

Глава верхней палаты парламента Милош Вистрчил заявил, что чешский Сенат рассматривает возможность подачи государственного иска против Земана. Речь идет о статье об измене родине.

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Возможный импичмент Земану: из-за чего

Вистрчил утверждает, что президент рассекретил следственные материалы, которые не подлежали огласке. Депутаты рассмотрят подачу заявления о государственной измене. В дальнейшем депутаты будут консультироваться со специалистами и собирать соответствующие материалы.

Я предполагаю, что мы по крайней мере рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но сначала нужно собрать факты и посмотреть, как эксперты рассматривают ситуацию,

– сказал председатель Сената.

Кроме того, в Чехии уже инициировали петицию о вынесении Земану недоверия. Автор Майкл Кокаб в тексте просит подать конституционный иск против президента за государственную измену. Его инициаторы считают, что он продвигает интересы иностранного государства в ущерб национальным интересам.

На наш взгляд, президент Земан вновь выступил как адвокат и агент Российской Федерации, а не как глава нашего государства, который должен защищать интересы Чехии,

– говорится в тексте.

Президент Чехии Земан о взрывах в Врбетице