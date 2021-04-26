В Сенате Чехии заговорили о госизмене президента Земана в пользу России
Земан 25 апреля наконец прокомментировал взрывы в Врбетице и заявил, что пока рано делать выводы. Впрочем, его восприняли как защитника России и уже даже хотят объявить недоверие.
Источник:Novinky
Глава верхней палаты парламента Милош Вистрчил заявил, что чешский Сенат рассматривает возможность подачи государственного иска против Земана. Речь идет о статье об измене родине.
Между тем Россия требует от Украины объяснений относительно мин, которые сама же уничтожила в Чехии
Возможный импичмент Земану: из-за чего
Вистрчил утверждает, что президент рассекретил следственные материалы, которые не подлежали огласке. Депутаты рассмотрят подачу заявления о государственной измене. В дальнейшем депутаты будут консультироваться со специалистами и собирать соответствующие материалы.
Я предполагаю, что мы по крайней мере рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но сначала нужно собрать факты и посмотреть, как эксперты рассматривают ситуацию,
– сказал председатель Сената.
Кроме того, в Чехии уже инициировали петицию о вынесении Земану недоверия. Автор Майкл Кокаб в тексте просит подать конституционный иск против президента за государственную измену. Его инициаторы считают, что он продвигает интересы иностранного государства в ущерб национальным интересам.
На наш взгляд, президент Земан вновь выступил как адвокат и агент Российской Федерации, а не как глава нашего государства, который должен защищать интересы Чехии,
– говорится в тексте.
Президент Чехии Земан о взрывах в Врбетице
- 25 апреля Земан в видеообращении рассказал о взрывах на складах оружия в 2014 году.
- Впервые он прокомментировал трагедию с тех пор, как обнародовали данные о причастности ГРУшников "Александра Петрова" и "Руслана Боширова".
- Он заявил, что сначала необходимо дождаться результатов расследования, а потом делать определенные выводы.
- Его обвинили в раскрытии подробностей следствия и содействии России.
- В то же время российские СМИ осветили его слова об отсутствии прямых доказательств присутствия российских тайных агентов на складе боеприпасов.
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