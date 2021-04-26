Мілош Земан 25 квітня нарешті прокоментував вибухи у Врбетіце і заявив, що поки рано робити висновки. Втім, його сприйняли як захисника Росії і вже навіть хочуть оголосити недовіру.

Очільник верхньої палати парламенту Мілош Вистрчіл заявив, що чеський Сенат розглядає можливість подання державного позову проти Земана. Йдеться про статтю про зраду батьківщини.

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Можливий імпічмент Земану: через що

Вистрчіл стверджує, що президент розсекретив слідчі матеріали, які не підлягали розголосу. Депутати розглядатимуть подання заяви про державну зраду. Надалі депутати консультуватимуться з фахівцями і збиратимуть відповідні матеріали.

Я припускаю, що ми принаймні розглянемо можливість подання заяви про державну зраду. Але спочатку потрібно зібрати факти і подивитися, як експерти розглядають ситуацію,

– сказав голова Сенату.

Крім того, у Чехії вже ініціювали петицію про виголошення Земану недовіри. Автор Майкл Кокаб у тексті просить подати конституційний позов проти президента за державну зраду. Її ініціатори вважають, що він просуває інтереси іноземної держави на шкоду національним інтересам.

На наш погляд, президент Земан знову виступив як адвокат і агент Російської Федерації, а не як глава нашої держави, який має захищати інтереси Чехії,

– йдеться в тексті.

Президент Чехії Земан про вибухи у Врбетіце