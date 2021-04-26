МЗС Росії хоче отримати пояснення від України щодо зброї, яка зберігалася на складах у Врбетіце. Державу-агресорку, яка причетна до знищення боєприпасів, цікавлять протипіхотні міни.

Відповідну заяву міністерства зовнішніх справ Росії опублікували 26 квітня. Там зазначають: відповідні звернення надіслали Україні, Чехії і Болгарії.

Важливо Диверсії ГРУ Росії в Чехії та Болгарії мали послабити Україну у війні, – Bellingcat

Зброя Україні у Чехії: чому це цікавить Росію

Прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала: на складах в Врбетіце, як свідчать дані ЗМІ, зберігали протипіхотні міни. Робили це нібито в обхід Конвенції про заборону протипіхотних мін.

Тому Росія хоче знати, як це сталося, тому надіслала офіційні запити. Що надалі вони збираються робити з отриманою інформацією – не вказали.

Зверніть увагу! Розслідувачі Bellingcat дійшли висновку, що вибухи у Чехії мали намір ослабити Україну. Оскільки на складах була зброя, яка призначалася Україні, її цілеспрямовано зруйнували.

Причетність Росії до вибухів у Врбетіце