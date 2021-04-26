Підрив складів у Врбетіце і отруєння зброяра Еміліана Гебрева у Болгарії Росія спланувала, щоб послабити Україну. Підготовку до цих диверсій почали невдовзі після вторгнення на Донбас.

Розслідувачі дійшли висновку, що вибухи 2014 року у Врбетіце були частиною довгострокової операції ГРУ Росії. Вони намагалися підірвати міць України через відсутність закупленої зброї та боєприпасів.

Раніше Гебрєв підтвердив постачання зброї в Україну після 2014 року, хоча раніше заперечував це, – ЗМ

Росія хотіла послабити Україну

Операція була розпочата невдовзі після липня 2014 року, коли Росія вдерлася на Донбас. Відбувалося це під центральним контролем та військовим наглядом ГРУ.

Місія, якою керував диверсійний підрозділ 29155 ГРУ, включала кілька суміжних операцій. Серед них вибухи на складах Врбетіце і замах на Еміліана Гебрева. Так Росія намагалася підірвати потенціал і можливості України для захисту: у прямому і переносному значенні просто обеззброїти її.

Свої висновки розслідувачі підтверджують призначеннями членів групи в Чехії і Болгарії. Крім того, телефонні записи, проаналізовані Bellingcat, показують, що кілька членів підрозділу 29155 активно спілкувалися з російськими військовими, дислокованими на Сході України, а також з місцевими ватажками бойовиків, у 2014 і 2015 роках.

Важливо! Болгарська фірма EMCO Гебрева підтвердила Bellingcat, що імпортувала Україні свої боєприпаси в період з грудня 2014 року до лютого 2015 року. Робили це на підставі контракту, підписаного 10 листопада 2014 року. Компанія заявляє, що частина контрактних зобов'язань залишилася нереалізованою.

Гіпотеза дає підстави вважати: війна на Донбасі була єдиною великомасштабною військовою діяльністю Росії в Україні.

Що відомо про вибух у Чехії в 2014 році

Вибух стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії.

Він призвів до численних руйнувань, загинули 2 місцеві жителі.

У квітні 2021 року Чехія офіційно звинуватила Росію в організації цієї диверсії.

Так, Чехія вислала 18 російських дипломатів та звинуватила РФ у організації вибуху військового складу.

Як вибухи у Чехії пов'язані з Гебрєвим з Болгарії