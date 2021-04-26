Подрыв складов в Врбетице и отравление оружейника Емилиана Гебрева в Болгарии Россия спланировала, чтобы ослабить Украину. Подготовку к этим диверсиям начали вскоре после вторжения на Донбасс.

Расследователи пришли к выводу, что взрывы 2014 года во Врбетице были частью долгосрочной операции ГРУ России. Они пытались подорвать мощь Украины из-за отсутствия закупленного оружия и боеприпасов.

Ранее Гебрев подтвердил поставки оружия в Украину после 2014 года, хотя ранее отрицал это, – СМИ

Россия хотела ослабить Украину

Операция была начата вскоре после июля 2014 года, когда Россия вторглась на Донбасс. Происходило это под центральным контролем и военным надзором ГРУ.

Миссия, которой руководило диверсионное подразделение 29155 ГРУ, включала несколько смежных операций. Среди них взрывы на складах Врбетице и покушение на Емилиана Гебрева. Так Россия пыталась подорвать потенциал и возможности Украины для защиты: в прямом и переносном смысле просто обезоружить ее.

Свои выводы расследователи подтверждают назначениями членов группы в Чехии и Болгарии. Кроме того, телефонные записи, проанализированные Bellingcat, показывают, что несколько членов подразделения 29155 активно общались с российскими военными, дислоцированными на Востоке Украины, а также с местными главарями боевиков, в 2014 и 2015 годах.

Важно! Болгарская фирма EMCO Гебрева подтвердила Bellingcat, что импортировала Украине свои боеприпасы в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года. Делали это на основании контракта, подписанного 10 ноября 2014 года. Компания заявляет, что часть контрактных обязательств осталась нереализованной.

Гипотеза дает основания полагать: война на Донбассе была единственной крупномасштабной военной деятельностью России в Украине.

Что известно о взрыве в Чехии в 2014 году

Взрыв произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии.

Он привел к многочисленным разрушениям, погибли 2 местных жителя.

В апреле 2021 года Чехия официально обвинила Россию в организации этой диверсии.

Так, Чехия выслала 18 российских дипломатов и обвинила РФ в организации взрыва военного склада.

Как взрывы в Чехии связаны с Гебревым из Болгарии