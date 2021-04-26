Диверсии ГРУ России в Чехии и Болгарии должны были ослабить Украину в войне, – Bellingcat
Подрыв складов в Врбетице и отравление оружейника Емилиана Гебрева в Болгарии Россия спланировала, чтобы ослабить Украину. Подготовку к этим диверсиям начали вскоре после вторжения на Донбасс.
Источник:Bellingcat
Расследователи пришли к выводу, что взрывы 2014 года во Врбетице были частью долгосрочной операции ГРУ России. Они пытались подорвать мощь Украины из-за отсутствия закупленного оружия и боеприпасов.
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Россия хотела ослабить Украину
Операция была начата вскоре после июля 2014 года, когда Россия вторглась на Донбасс. Происходило это под центральным контролем и военным надзором ГРУ.
Миссия, которой руководило диверсионное подразделение 29155 ГРУ, включала несколько смежных операций. Среди них взрывы на складах Врбетице и покушение на Емилиана Гебрева. Так Россия пыталась подорвать потенциал и возможности Украины для защиты: в прямом и переносном смысле просто обезоружить ее.
Свои выводы расследователи подтверждают назначениями членов группы в Чехии и Болгарии. Кроме того, телефонные записи, проанализированные Bellingcat, показывают, что несколько членов подразделения 29155 активно общались с российскими военными, дислоцированными на Востоке Украины, а также с местными главарями боевиков, в 2014 и 2015 годах.
Гипотеза дает основания полагать: война на Донбассе была единственной крупномасштабной военной деятельностью России в Украине.
Что известно о взрыве в Чехии в 2014 году
- Взрыв произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии.
- Он привел к многочисленным разрушениям, погибли 2 местных жителя.
- В апреле 2021 года Чехия официально обвинила Россию в организации этой диверсии.
- Так, Чехия выслала 18 российских дипломатов и обвинила РФ в организации взрыва военного склада.
Как взрывы в Чехии связаны с Гебревым из Болгарии
- В 2014 году в Чехии на складах в Врбетице, которые использовала болгарская частная компания Imex Group, произошли взрывы.
- В период первого взрыва на складе готовили оружие для отгрузки болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву.
- Раньше чешские журналисты сообщили, что на складах было оружие, предназначенное для Украины и Сирии.
- Ранее дилер оружия убеждал, что прекратил экспорт оружия в Украину в 2014 году.
- Он уверял, что оружие на складах в Чехии не было предназначено для Украины.
- Впрочем, недавно он признал, что его фирма все-таки подписала контракт с "уполномоченными украинскими компаниями" в конце 2014 года.
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