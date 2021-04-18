Чешские СМИ сообщили, что россияне могли подорвать военные склады в комплексе Врбетице, чтобы остановить поставки оружия. В частности, в Украину.

Взрыв на военных складах в комплексе Врбетице прогремел 16 октября 2014 года. Его жертвами стали 2 человека. Лишь в 2021 году Чехия обвинила Россию в организации диверсии.

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Что говорят чешские СМИ

По данным издания Irozhlas, оружие на складах не принадлежало Министерству обороны Чехии. По состоянию на 2014 год склады использовала коммерческая фирма – Imex Group. Она официально занимается торговлей оружием. Еще в 2014 году чешская сторона сообщила, что подорванное оружие должны были экспортировать в Болгарию. В то же время эта страна должна была стать лишь промежуточным пунктом.

Кроме того, расследователи с Irozhlas установили, что получить оружие должна была болгарская компания Emco. Она принадлежит болгарскому бизнесмену и оружейнику Эмилиану Гебреву. Через некоторое время после взрывов в Чехии россияне пытались отравить Гебрева нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Издание Respect сообщило, что Гебрав был одним из поставщиков оружия для украинского МВД и Нацгвардии. В частности, во время войны на Донбассе.

Кроме того, издание SZ предположило, что взрывы имели целью остановить поставки оружия не только в Украину, но и в Сирию.

Обратите внимание! Вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что обсудит взрывы на складах в комплексе Врбетице во время встречи министров Евросоюза. Политик уже проинформировал об этом чешских послов в ЕС и НАТО.