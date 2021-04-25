Болгарский предприниматель Емельян Гебрев признал, что хранил боеприпасы на складе в Чехии, а также продавал оружие Украине после 2014 года. Раньше торговец отрицал это.

Об этом издание сообщает со ссылкой на электронное письмо Гебрева, поступившее в редакцию. В нем оружейник подтвердил "то, что давно отрицал".

Предыдущее заявление Ничего Украине не продавал: болгарский дилер оружия отрицал свою отношение к взрыву в Чехии

Новые данные от Гебрева

Ранее, дилер оружия убеждал, что прекратил экспорт оружия в страну с начала войны на Донбассе в 2014 году. Он также уверял, что оружие на складах в Чехии не было предназначено для Украины.

Но в новом письме в редакцию он признал, что Emco таки подписала контракт с "уполномоченными украинскими компаниями" в конце 2014 года.

Журналисты издания также пообщались с чиновниками, которые на условиях анонимности рассказали о контракте с Emco. По их данным, в 2014 году Украина подписала контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

По словам экс-чиновника, чтобы не дать сторонникам России в правительстве Болгарии заблокировать поставки, на ящиках с боеприпасами клеили этикетку, на которой указывали, что они предназначались для Таиланда.

Бывший чиновник добавил, что Россия все равно узнала о поставках оружия в Украину и выступила с требованием прекратить это.

Обратите внимание! Ранее болгарская прокуратура обвинила 3 сотрудников Главного разведывательного управления России в отравлении Гебрева в январе 2020 года и выдала ордера на их арест. Сам Гебрев предполагает, что даже если русские ответственны за его отравление, они, вероятно, действовали вместе с его врагами в Болгарии.

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