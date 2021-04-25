Гебрев подтвердил поставки оружия в Украину после 2014 года, хотя ранее отрицал это, – СМИ
Болгарский предприниматель Емельян Гебрев признал, что хранил боеприпасы на складе в Чехии, а также продавал оружие Украине после 2014 года. Раньше торговец отрицал это.
Источник:New York Times
Об этом издание сообщает со ссылкой на электронное письмо Гебрева, поступившее в редакцию. В нем оружейник подтвердил "то, что давно отрицал".
Предыдущее заявление Ничего Украине не продавал: болгарский дилер оружия отрицал свою отношение к взрыву в Чехии
Новые данные от Гебрева
Ранее, дилер оружия убеждал, что прекратил экспорт оружия в страну с начала войны на Донбассе в 2014 году. Он также уверял, что оружие на складах в Чехии не было предназначено для Украины.
Но в новом письме в редакцию он признал, что Emco таки подписала контракт с "уполномоченными украинскими компаниями" в конце 2014 года.
Журналисты издания также пообщались с чиновниками, которые на условиях анонимности рассказали о контракте с Emco. По их данным, в 2014 году Украина подписала контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных.
По словам экс-чиновника, чтобы не дать сторонникам России в правительстве Болгарии заблокировать поставки, на ящиках с боеприпасами клеили этикетку, на которой указывали, что они предназначались для Таиланда.
Бывший чиновник добавил, что Россия все равно узнала о поставках оружия в Украину и выступила с требованием прекратить это.
Как взрывы в Врбетице связаны с Гебревым
- В 2014 году в Чехии на складах в Врбетице, которые использовала болгарская частная компания Imex Group, произошли взрывы.
- В период первого взрыва на складе готовили оружие для отгрузки болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву.
- Ранее чешские журналисты сообщили, что на складах было оружие, предназначенное для Украины и Сирии.
- Власти Чехии считают причастными к взрывам агентов ГРУ России. Речь идет о россиянах, которые использовали паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Их также считают причастными к отравлению Скрипалей. Чехия объявила агентов в розыск.
- После этого Чехия выдворила 18 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. По словам чешской стороны, это фактически парализовало работу посольства.
- Далее Прага поставила ультиматум – если Москва не вернет высланных чешских дипломатов, то чешская сторона уравняет количество дипломатов в обеих странах.
- В результате 23 апреля в посольствах Чехии и России осталось по 7 дипломатов.
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