В Министерстве иностранных дел России сообщили о выдворении 20 чешских дипломатов. Они должны покинуть страну до конца суток 19 апреля.

Так Россия ответила на аналогичный шаг в отношении своих дипломатов в Чехии. Там объявили персонами нон-грата 18 российских дипломатов, связанных с военной разведкой.

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Соответствующую ноту уже вручили Витезславу Пивоньке – чешскому послу в России. Ему заявили о "решительном протесте в связи с недружественным актом чешских властей".

Почему Чехия выдворила российских дипломатов

18 российских дипломатов в Чехии подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов.

По версии следствия, российские спецслужбы причастны к взрыву на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли 2 человека.

Как отреагировали в Чехии и других странах