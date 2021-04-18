Россия заявила, что высылает 20 чешских дипломатов
В Министерстве иностранных дел России сообщили о выдворении 20 чешских дипломатов. Они должны покинуть страну до конца суток 19 апреля.
Источник:МИД России
Так Россия ответила на аналогичный шаг в отношении своих дипломатов в Чехии. Там объявили персонами нон-грата 18 российских дипломатов, связанных с военной разведкой.
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Соответствующую ноту уже вручили Витезславу Пивоньке – чешскому послу в России. Ему заявили о "решительном протесте в связи с недружественным актом чешских властей".
Почему Чехия выдворила российских дипломатов
- 18 российских дипломатов в Чехии подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб. Они должны покинуть Чехию в течение 48 часов.
- По версии следствия, российские спецслужбы причастны к взрыву на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли 2 человека.
Как отреагировали в Чехии и других странах
- Великобритания выразила поддержку Чехии по высылке из страны российских дипломатов. Такой шаг одобрили также и в украинском МИД.
- В Праге в ночь на 18 апреля стены вокруг российского посольства облили кетчупом. Правоохранители уже задержали 7 причастных к инциденту.
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