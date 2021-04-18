В Праге в ночь на 18 апреля стены вокруг российского посольства облили кетчупом. Сразу на месте задержали 7 причастных к инциденту.

Инцидент произошел на площади Бориса Немцова, где и расположено российское дипведомство. Всех задержанных правоохранители доставили в отделение полиции.

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Кетчуп – символ преступлений Путина – задержанные

Задержанные отметили, что кетчуп символизирует кровь и те преступления, которые совершил режим Путина против чехов.

"Кровь" со стены смыли оперативно: уже на утро воскресенья она была чистая. Видео обнародовали в соцсетях.

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR — Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

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