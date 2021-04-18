Посольство России в Чехии облили "кровью": видео
В Праге в ночь на 18 апреля стены вокруг российского посольства облили кетчупом. Сразу на месте задержали 7 причастных к инциденту.
Источник:Tekdeeps
Инцидент произошел на площади Бориса Немцова, где и расположено российское дипведомство. Всех задержанных правоохранители доставили в отделение полиции.
К теме На чешских военных складах, которые взорвали русские, было оружие для Украины – СМИ
Кетчуп – символ преступлений Путина – задержанные
Задержанные отметили, что кетчуп символизирует кровь и те преступления, которые совершил режим Путина против чехов.
"Кровь" со стены смыли оперативно: уже на утро воскресенья она была чистая. Видео обнародовали в соцсетях.
Коротко о высылке российских дипломатов из Чехии
- Чехия решила выслать из страны 18 российских дипломатов.
- Их подозревают в работе на российские спецслужбы.
- Вероятно, что они причастны к взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.
- Тогда погибли 2 человека.
- Украина такое решение Чехии поддержала.
Поделиться новостью